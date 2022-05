Meduza: sold out e 5000 persone in delirio per lo show a New York

New York, 4 mag. (askanews) – I Meduza continuano a macinare un successo dopo l’altro: dopo essere stati ospiti dell’Università di Harvard lo scorso 22 aprile per raccontare il loro percorso artistico, i tre producer italiani hanno centrato il tutto esaurito nella prima data dell'”Odizzea – Live in Concert” il 29 aprile in world premiere alla sala Great Hall dell’Avant Gardner di New York. In una gigantesca dancehall infuocata i Meduza – per la prima volta insieme in uno show suonato live – hanno fatto scatenare 5000 spettatori a ritmo delle loro hit di successo mondiale per un’ora e mezza di viaggio adrenalinico.

Accompagnati da scenografie maestose e visual innovativi, i singoli che negli ultimi anni hanno conquistato miliardi di stream in tutto il mondo come “Piece Of Your Heart”, “Lose Control”, “Paradise” e “Tell It To My Heart” hanno infiammato l’imponente location newyorchese per uno spettacolo live unico nel suo genere.

Il trio formato da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio si conferma ancora una volta una grande eccellenza italiana apprezzata in ogni angolo del pianeta, ormai entrata a pieno titolo nell’Olimpo della musica house internazionale.