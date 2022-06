Meeters la start up di turismo di prossimità con Women for Women

Milano, 1 giu. (askanews) – La start up Meeters, che propone gite ed esperienze per mettere in contatto le persone, ha mantenuto il suo impegno a sostenere il progetto Women for Women – Against Violence dedicato a supportare donne in difficoltà offrendo un aiuto concreto alla loro rinascita.

Il legame tra la community di social traveller e il progetto benefico nasce spontaneamente, lo scorso marzo in occasione della Festa della Donna, proprio perché Meeters è composta al 70% da donne che nella community trovano un ambiente sicuro e un’ampia offerta di attività per vivere al meglio il proprio tempo libero e scoprire le bellezze del territorio italiano e non solo.

Il sostegno di Meeters al progetto si è concretizzato con una donazione, nata dal contributo di tutta la community e dall’incontro con Filomena Lamberti, una donna coraggiosa che beneficerà del supporto della start up per ricevere nuove cure a seguito dell’attacco con l’acido subito dall’ex marito.

La storia di Filomena, come quella di altre donne forti, è stata la protagonista dell’evento Camomilla Award tenutosi a Roma lo scorso 10 maggio e che sarà trasmesso sulla tv nazionale il 4 giugno alle 17:00.

La premiere dei Camomilla Award è stata un momento di raccoglimento emozionante che ha visto la partecipazione di personaggi dello showbiz e della politica, tra cui la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti che hanno ascoltato la testimonianza di Filomena Lamberti che sul palco ha ribadito: “È importante cambiare la cultura, perché la violenza è un fatto culturale, nella maggior parte dei casi l’uomo violento viene da un contesto violento. Le relazioni devono basarsi sul rispetto, perché solo questo chiude le porte alla violenza” e continua “divulgare la mia storia, raccontare il mio esempio, soprattutto in ambiti giovani come nelle scuole, è un modo per diffondere questi valori per evitare che episodi violenti si ripetano”.