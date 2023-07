Meeting Rimini, Forlani: spazio a testimonianze alluvione Romagna

Roma, 11 lug. (askanews) – “Nell’ultimo giorno del Meeting, venerdì 25 agosto, è prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al mattino, nella stessa giornata dedicheremo uno spazio per ascoltare come testimonianze dall’alluvione che ha colpito la Romagna e sarà presente anche il Commissario e il sindaco di Ravenna presidente dell’Upi. Sarà una occasione per partire dalle testimonianze e chiedere alle istituzioni di poter intervenire. Ci sembrava doveroso non solo perchè Rimini è in Romagna ma proprio perchè quello che abbiamo visto accadere con le testimonianze in queste settimane è qualcosa che c’entra davvero con il titolo del Meeting”.

Lo ha sottolineato Emmanuele Forlani, Direttore della Fondazione Meeting, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 44esima edizione del Meeting di Rimini, in programma dal 20 al 25 agosto il cui titolo quest’anno è “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”.