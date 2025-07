Meeting Rimini, Salini: modello di dialogo per decidere

Roma, 2 lug. (askanews) – “La cultura del Meeting è la cultura della proposta, un modello di dialogo per decidere”. Così il vicepresidente del Gruppo PPE al Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, sintetizza i contenuti dell’evento “Il Meeting di Rimini: 45 anni di dialogo per l’amicizia fra i popoli” promosso insieme alla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno con la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, presso l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles.