Mega-manifestazione anti-Orban (e anti-Putin) a Budapest

Roma, 16 mar. (askanews) – L’opposizione “Uniti per l’Ungheria”, guidata da Peter Marki-Zay, candidato premier dell’Ungheria, ha organizzato una manifestazione anti-Orban a Budapest, in occasione della festa nazionale più importante del Paese, che ricorda la rivoluzione del 1848 e a due settimane e mezzo dalle elezioni legislative.

“Dico che un’elezione non è mai stata così chiara – ha affermato Marki-Zay – abbiamo una sola e unica buona scelta contro l’Est e dobbiamo scegliere l’Europa”.

Anche il polacco Donald Tusk, presidente del Partito popolare europeo (Ppe) ed ex presidente del Consiglio europeo, è intervenuto all’evento.

“Viktor Orban e la sua squadra hanno lavorato molto perché l’Europa intera la consideri come il più grande sostenitore di Putin”, ha denunciato.

Più di 100.000 persone hanno anche sfilato in questo giorno di festa nazionale per la “marcia della pace” organizzata dai leader sovranista, che ha chiesto alla folla di “votare per la pace e la sicurezza”.

“Dobbiamo rimanere fuori dal conflitto, non c’è niente da vincere, tutto da perdere”, ha affermato Orban.

Secondo i sondaggi, il voto in programma il 3 aprile si annuncia incerto, con una campagna elettorale che è stata dominata dall’invasione russa in Ucraina. Il governo Orban rifiuta di inviare armi all’Ucraina, ma ha approvato le sanzioni dell’Ue contro Mosca.