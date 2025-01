Mega rogo devasta le ville dei ricchi in California: 30.000 evacuati

Mega rogo devasta le ville dei ricchi in California: 30.000 evacuati

Roma, 8 gen. (askanews) – Centinaia di vigili del fuoco impegnati a spengere il devastante incendio boschivo che ha colpito l’elegante sobborgo residenziale di Pacific Palisades, a Los Angeles, dove si trovano le ville delle star hollywoodiane, mentre i forti venti nella regione hanno alimentato le fiamme. Tante le fughe dei residenti presi dal panico. Il fumo è chiaramente visibile sopra Los Angeles e Santa Monica.

L’attore americano James Woods sulla piattaforma X ha postato un video in cui mostra la vista dalla sua “piccola splendida casa” a Palisades prima del disastro: “Tutti gli allarmi antincendio stanno suonando contemporaneamente e da remoto. Devo dire che perdere tutto in una volta mette alla prova la tua anima”, ha scritto.

Residenti spaventati hanno abbandonato le auto sull’unica strada che collega l’esclusivo quartiere per fuggire a piedi dall’incendio di quasi 1.200 ettari che ha avvolto un’area piena di case multimilionarie nelle montagne di Santa Monica. I pompieri hanno usato le ruspe per spingere di lato decine di veicoli, tra cui modelli costosi come BMW, Tesla e Mercedes, lasciandone molti accartocciati e con gli allarmi accesi. Alcune celebrità hanno pubblicato commenti e foto sulle piattaforme dei social media.

Kristin Crowley, a capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, ha affermato che, nonostante l’evacuazione caotica, non si registrano nell’immediato decessi o feriti. Circa 30.000 le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuare, mentre le fiamme si sono rapidamente diffuse radendo al suolo numerose abitazioni. Alberi e vegetazione attorno al prestigioso Getty Villa Museum sono andati a fuoco, ma la struttura e le collezioni sono state risparmiate, ha scritto il museo in un post su X.

Dall’altra parte della città, sul confine settentrionale di Los Angeles, è scoppiato un altro incendio a Eaton Canyon, vicino a Pasadena, consumando rapidamente circa 81 ettari martedì sera, secondo i funzionari della Angeles National Forest.