Megan Fox, buco nel vestito per avere rapporti intimi con Machine Gun Kelly

Megan Fox ha detto di aver fatto un buco nel suo vestito per poter avere rapporti intimi.

Megan Fox ha dichiarato su Instagram di aver fatto un buco nel suo vestito per fare sesso, probabilmente con il suo fidanzato Machine Gun Kelly. Dopo la sua ultima trovata, a dir poco maliziosa, gli utenti si sono scatenati con diversi commenti sui social.

Sembra che l’attrice e modella 36enne non abbia nessun problema ad ammettere anche gli aspetti più intimi della sua vita. Tutto è iniziato quando Megan ha pubblicato su Instagram alcuni video e foto di un vestito blu. Ha quindi allegato uno screenshot di un messaggio di testo per far sapere ai suoi fan che doveva fare un buco nel tessuto per indossarlo con MGK.

Megan Fox: la chat postata su Instagram

Megan Fox ha postato lo screenshot di una chat con qualcuno. La 36enne scrive: “Questo vestito blu era costoso perché abbiamo appena fatto un buco nell’inguine per poter fare sesso”. Il suo interlocutore le risponde: “Ti odio” e “Lo aggiusterò”.

I commenti

I fan di Megan Fox hanno commentato in numerosi il post dell’attrice. Uno si chiede: “Cos’è quel testo?”, un altro: “Fare un buco Megan? C’mon Baby”.

Un altro fan, riferendosi al danno al vestito domanda: “Era costoso da riparare?”. Un altro follower sottolinea: “Lol questo suona come quelle ragazze del liceo che hanno cattive relazioni ma cercano di fingere che non lo sono pubblicando stranezze del genere”.