Megan Gale, il ricordo degli esordi e le confessioni sul successo: un estratto dell'intervista

È arrivata in Italia nel 1999. Non aveva ancora 24 anni. Oggi ne ha 47, vive a Melbourne, è sposata e ha due figli. Parliamo di Megan Gale, la modella e attrice australiana che ha fatto girare la testa agli uomini di tutto il mondo negli anni Duemila. Ecco un estratto della sua intervista al Corriere, in cui la showgirl ha ricordati i suoi primi giorni in Italia e il film con una scena di nudo di cui non era a conoscenza.

La prima immagine dell’Italia: un gelato a Milano

Megan Gale ha raccontato che oggi conduce una vita normale e che trascorre la maggior parte del tempo insieme alla sua famiglia. Lavora per alcuni brand e ha un’attività di affitti per vacanze di nome Dollywood Daylesford». Venendo poi a parlare dell’Italia, ha ammesso di avere tantissimi ricordi: 7 «anni intensissimi», che si dispiace tuttavia di non aver potuto documentato con foto e video. La sua prima immagine dell’Italia è stata una passeggiata in Galleria del Duomo a Milano: «Era una domenica pomeriggio di maggio e mangiai un gelato. Credo sia stata la prima e ultima volta che ho potuto passeggiare tranquilla e indisturbata in centro» ha ricordato con un sorriso. Se ha apprezzato il cibo italiano? Naturalmente. Pasta alle vongole, risotto allo zafferano, carciofi alla romana e mozzarella di bufala sono stati i suoi piatti preferiti. Poi anche gelato, tiramisù e cannoli.

Il successo e quella scena di nudo in Vacanze di Natale

Ha cavalcato l’onda, consapevole che non sarebbe durata per sempre. La fama, un’arma a doppio taglio. E Megan lo sa bene: «Ti si aprono un sacco di opportunità, ma perdi la tua privacy. Per fortuna ho avuto una famiglia, amici e fidanzato comprensivi. Non potevamo andare a cena o a passeggiare senza che un fotografo ci seguisse». Un’altra piaga del successo. Almeno del suo. Una scena che non le andò giù: si girava il film Vacanze di Natale e Megan aveva dichiarato espressamente di non voler girare scene di nudo. La indisponevano. «Avevo detto che non volevo girare scene di nudo e mi assicurarono che non sarebbe successo, e che anzi per sentirmi a mio agio potevo tenere il costume sotto la doccia perché tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su. Invece dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première. Era la mia prima esperienza ed ero emozionatissima, però stranamente mi chiesero di uscire fuori dalla sala prima di quella scena perché mi aspettavano a cena. Quando poi vidi il film completo capii tutto» ha raccontato a distanza di anni.