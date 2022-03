Megghi Galo perde di nuovo il bambino: “Non ho tempo per piangere, mamma ha un tumore”

Megghi Galo ha svelato di aver perso la sua seconda gravidanza dopo aver scoperto la malattia di sua madre.

Megghi Galo ha raccontato il suo dramma ai suoi fan: l’ex volto di Uomini e Donne ha perso la sua seconda gravidanza dopo aver scoperto che sua madre fosse stata colpita da un tumore.

Megghi Galo: il dramma

Dopo un periodo di silenzio Megghi Galo ha deciso di confessare ai fan il suo dramma: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è trovata a convivere con la malattia della madre dopo che, negli ultimi mesi, ha perso la sua seconda gravidanza.

Per lei si tratta di un momento particolarmente difficile e in tanti tra i suoi fan le hanno espresso vicinanza e solidarietà.

“Ci sono stati giorni in cui avrei voluto scappare da questa vita da tutto questo dolore che improvvisamente si è riversato nella mia esistenza. Settembre 2021…Ero di nuovo incinta dopo 8 mesi che il mio angioletto “troppo forte per morire troppo fragile per vivere” mi aveva lasciata in una valle di lacrime e grigiore.

Mi chiama La mia Mamma, l’amore della mia vita. Mi dice che per un errore medico la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore”, ha raccontato via social Megghi Galo, che da quel momento è sempre rimasta accanto a sua madre.

“In poche ore perdo il mio secondo angioletto, ma stavolta non ho tempo per piangere, dobbiamo fare in fretta, Ale chiama tutti, smuove tutta Italia, alla fine troviamo un medico qui a Milano che può veramente aiutarci, comincia la battaglia, che so che vinceremo”, ha scritto.

Il messaggio di speranza

In occasione della Giornata internazionale della Donna Megghi Galo ha deciso di raccontare ai fan la sua tragica vicenda, ma non ha perso l’occasione per mandare un messaggio d’incoraggiamento a tutte coloro che, come lei, si trovano a dover combattere giorno dopo giorno:

“Lottiamo nell’ombra, ma lottiamo! Siamo invincibili, siamo una forza della Natura. Siamo una Famiglia! Ed io sono una donna finalmente ed il mio compito è difenderla!”, ha scritto nel suo post, che ha fatto il pieno di like tra i fan.