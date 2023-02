Meghan e Harry, il gesto imbarazzante: cosa hanno chiesto agli amici vip

Secondo un famoso biografo della Royal Family Meghan Markle sarebbe rimasta delusa una volta scoperto a quanto ammontasse il patrimonio del principe Harry e non avrebbe rinunciato a condurre una vita extralusso, anche a costo di chiedere favori agli amici vip.

Meghan Markle: il gesto imbarazzante

Secondo un famoso biografo della famiglia Reale, il principe Harry e Meghan Markle non avrebbero rinunciato a condurre una vita da persone agiate e per questo sarebbero ricorsi ad ogni mezzo a loro disposizione.

In particolare i due duchi avrebbero chiesto agli amici vip (come Serena Williams e Amal Alamuddin) di ospitarli in alcune delle loro tenute in giro per il mondo e non avrebbero sborsato un centesimo ad alcuni dei party esclusivi a cui hanno partecipato o che addirittura sono stati organizzati per loro (come quello per la nascita della loro figlia, Lilibet Diana).

Una volta rinunciato ai titoli nobiliari, Harry e Meghan si sono trasferiti negli States e hanno iniziato a lavorare per Netflix e Spotify, producendo documentari e podcast incentrati sulle loro vite. Di recente il principe è balzato agli onori delle cronache per la sua controversa autobiografia (diventata una caso editoriale) e con cui avrebbe messo in cattiva luce gli altri membri della monarchia inglese.