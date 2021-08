Meghan Markle compie 40 anni: gli auguri di Kate e William

Meghan Markle ha compiuto 40 anni: gli auguri di Kate, William e degli altri membri della famiglia Reale.

Nonostante l’addio ai titoli nobiliari e nonostante le presunte e crescenti tensioni con i membri della Royal Family, Meghan Markle ha ricevuto gli auguri per il suo 40esimo compleanno anche da Kate, William, e dalla Regina Elisabetta.

Meghan Markle: gli auguri della famiglia Reale

Il 4 agosto 2021 Meghan Markle ha compiuto 40 anni e per l’occasione la Regina Elisabetta e gli altri membri della famiglia reale le hanno rivolto i loro auguri tramite social. “Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla Duchessa di Sussex“, hanno scritto i duchi di Cambridge Kate e William, a cui hanno fatto eco – con messaggi più o meno simili -anche la Regina Elisabetta e Carlo e Camilla. Nonostante Meghan abbia detto addio alla Corona e ai titoli nobiliari insieme a suo marito Harry, nei messaggi per il suo compleanno gli altri membri della Royal Family hanno usato il titolo di “duchessa di Sussex” per riferirsi a lei.

Oggi Meghan Markle ha lasciato l’Inghilterra e si è trasferita con suo marito Harry in California, dove ha acquistato una lussuosa villa. I due, diventati genitori per la prima volta (del piccolo Archie Harrison) nel 2019, a giugno sono diventati genitori per la seconda volta: il 4 giugno è nata Lilibet Diana, chiamata così in onore della Regina Elisabetta e della compianta Lady D, madre di Harry.

Meghan Markle: le tensioni con la famiglia Reale

Meghan e Harry hanno confessato in una controversa intervista per la CBS i motivi che li avrebbero spinti a dire addio ai titoli nobiliari. La coppia ha affermato di aver sofferto per l’accanimento della stampa nei confronti di Meghan e inoltre l’ex duchessa ha anche dichiarato che all’interno della famiglia Reale sarebbero state fatte affermazioni razziste nei confronti del suo bambino, Archie Harrison. A seguito dell’intervista Kate Middleton e il Principe William si sono ritrovati a dover replicare pubblicamente ai giornalisti che hanno chiesto loro spiegazioni in merito alle pesanti accuse rivolte da Harry e Meghan alla famiglia Reale.

Sembra che l’intervista dei Sussex abbia portato ad una crescente tensione tra loro e i componenti della famiglia.

Meghan Markle: i 40 anni

In occasione del suo 40esimo compleanno Meghan Markle ha lanciato una nuova iniziativa benefica finalizzata ad aiutare le donne rimaste senza lavoro a causa della pandemia da Coronavirus.