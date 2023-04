Meghan Markle entra in politica? La clamorosa indiscrezione

Secondo indiscrezioni Meghan Markle sarebbe pronta a scendere in politica e per questo avrebbe offerto 100mila euro alla stessa addetta stampa di Michelle Obama.

Meghan Markle e la politica

Da tempo si vocifera che Meghan Markle sia intenzionata a entrare in politica negli Stati Uniti e, secondo i rumor circolati nelle ultime ore, la duchessa del Sussex sarebbe arrivata persino a offrire 100mila euro all’addetta stampa che ha lavorato per Michelle Obama, Katie McCormick Lelyveld. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma già nel 2020 circolano voci in merito al presunto ingresso politico della Markle.

Alla questione si aggiungono le sempre più discusse e furiose accuse rivolte dai familiari dell’ex attrice a suo carico, come quelle di essere un’arrivista che avrebbe sposato Harry proprio per ottenere un ruolo di spicco e, in futuro, quello di entrare nel mondo politico. La duchessa si è personalmente difesa da questo genere di accuse nella docuserie realizzata da lei ed Harry per Netflix, e che non ha mancato di far discutere il mondo intero. Anche Harry è finito nell’occhio del ciclone per via della sua controversa autobiografia, Spare, e in tanti sono curiosi di sapere se la coppia riuscirà a risolvere (nonostante questi episodi) le sue incomprensioni con gli altri membri della famiglia reale.