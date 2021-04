Meghan Markle ha telefonato alla Regina dopo la morte di Filippo: cosa si sono dette

Non potendo presenziare ai funerali di Filippo Meghan Markle ha telefonato alla Regina Elisabetta per offrirle il suo calore.

Dopo la scomparsa del duca di Edimburgo il 9 aprile 2020 Meghan Markle avrebbe telefonato alla Regina Elisabetta per dimostrarle il suo sostegno.

Meghan Markle telefona alla Regina

Nonostante si sia vociferato per mesi di una presunta antipatia tra Meghan Markle e la Regina Elisabetta, tra le due donne i rapporti sarebbero buoni e l’ex duchessa del Sussex avrebbe telefonato alla sovrana dopo la scomparsa di suo marito, il Principe Filippo.

Non potendo prendere parte ai funerali (su consiglio dei medici, che le hanno consigliato di non viaggiare per via della sua seconda gravidanza) Meghan avrebbe telefonato personalmente alla sovrana per dimostrarle il suo sostegno in un momento tanto doloroso. Durante la telefonata l’ex attrice avrebbe fatto parlare la Regina col suo nipotino, il piccolo Archie Harrison, che compirà 2 anni il prossimo 6 maggio.

La scomparsa del Principe Filippo è stato un episodio a dir poco tragico per la Regina, che era legata al duca da ben 73 anni.

Filippo avrebbe compiuto 100 anni a giugno e lui e la sovrana avrebbero festeggiato 74 anni di matrimonio a novembre. A causa del doloroso lutto per la scomparsa del marito la Regina ha annullato i festeggiamenti per il suo 95esimo compleanno, e nei giorni scorsi è stata attorniata dai parenti più intimi che hanno cercato di tenerle compagnia durante questo momento di grande sofferenza.