Meghan Markle, il dramma: “La camera di Archie è andata a fuoco”

Meghan Markle ha confessato per la prima volta un drammatico episodio che ha visto protagonista il piccolo Archie Harrison.

Meghan Markle ha confessato per la prima volta alcuni drammatici retroscena vissuti durante il royal tour in Africa nel 2019.

Meghan Markle: la stanza di Archie in fiamme

Per la prima volta Meghan Markle ha raccontato pubblicamente una drammatica esperienza vissuta da lei e dalla sua famiglia durante il royal tour in Africa del 2019.

Per esigenze dovute ai loro impegni in programma, una volta atterrati in Africa Harry e Meghan avrebbero lasciato il loro bambino, Archie Harrison (all’epoca di pochi mesi) alla tata, che avrebbe dovuto metterlo a letto per il suo sonnellino pomeridiano prima del loro ritorno. Improvvisamente nella residenza dove i due avrebbero alloggiato sarebbe scoppiato un incendio, e solo una fortuita coincidenza ha fatto sì che il piccolo Archie non si trovasse nella sua stanza in quel momento.

“Archie stava per prepararsi per il suo sonnellino.

Noi invece siamo subito dopo andati ad un evento ufficiale in questo paesino chiamato Nyanga e ad un certo punto mi trovavo in piedi su un tronco d’albero a fare un discorso a ragazze e donne. Quando è finito l’appuntamento siamo entrati in macchina e ci hanno detto: “C’è stato un incendio nella vostra residenza”. E io: “Cosa?”. E poi: “C’è stato un incendio nella camera del bambino”. “Cosa?”, ha raccontato Meghan al podcast Archetypes, e ancora: “A noi piaceva tanto che se lo avvolgesse (la tata, ndr) addosso e il suo istinto in quell’occasione è stato: “Lo porto con me prima di metterlo a dormire”.

In quel lasso di tempo in cui è scesa per le scale la nursery ha preso fuoco. Non c’era un allarme antincendio. Qualcuno ha semplicemente sentito odore di fumo dal corridoio, è entrato e ha estinto le fiamme. Insomma lui doveva essere lì, a dormire”.