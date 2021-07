Meghan Markle, il padre Thomas pronto ad andare per vie legali: vuole vedere i nipoti

Thomas Markle è pronto a portare in tribunale la figlia perché vorrebbe vedere i nipoti. "Farò una petizione ai tribunali della California".

Ancora aria di tempesta per Meghan Markle e il Principe Harry che dopo essere diventati genitori per la seconda volta della piccola Lilibet Diana potrebbero affrontare una causa legale portata avanti da Thomas Markle che vorrebbe conoscere i propri nipoti, mai visti in presenza da quando sono nati.

In un’intervista rilasciata giovedì 22 luglio a Fox News, ha dichiarato che sarà pronto a rivolgersi ai tribunali della California per chiedere una petizione.

Thomas Markle fa causa, “Farò una petizione ai tribunali della California”

“Farò una petizione ai tribunali della California per il diritto di vedere i miei nipoti in un futuro molto prossimo“, così Thomas Markle che si è detto pronto a far rivalere i suoi diritti di vedere i due nipoti Archie Harrison e Lilibet Diana.

Del resto il rapporto con la figlia appare congelato dal 2018 quando il padre Thomas avrebbe dovuto prendere parte al matrimonio, al quale, com’è noto non ha partecipato.

Thomas Markle fa causa, l’appello alla Regina Elisabetta

Thomas Markle ha proseguito nella sua intervista lanciando un appello alla Regina Elisabetta chiedendo che i due nipoti non entrino nelle faide tra adulti.

Nel frattempo potrebbero esserci dei cambiamenti sui piani di battesimo la piccola Lilibet a Londra.

Stando a quanto riporta il Daily Star che ha citato fonti vicine alla Royal Family, parrebbe che il battesimo possa essere celebrato in modo ristretto in California alla presenza della madre di Meghan e di pochi amici intimi.

Proprio questa ultima decisione potrebbe aver creato ulteriore attrito con la famiglia reale. Proprio Kate Middleton sarebbe stata quella maggiormente provata. “Kate ha cercato duramente di ricucire i rapporti tra i due fratelli, se non altro per il bene di Archie, Lili e dei piccoli di Cambridge.

Ora è stata inserita nella lista nera da uno degli eventi familiari più importanti nella vita di un bambino. È devastata”, riporta una fonte anonima al Daily Star.

Thomas Markle fa causa, Meghan accusa i tabloid di avere rovinato il rapporto

Intanto Meghan sta portando avanti un’altra battaglia vale a dire quella contro il Mail on Sunday. Dai documenti presentati dai suoi legali e diffusi dalla testata britannica “The Guardian” si legge come i media nell’intromettersi abbiano rovinato il rapporto tra padre e figlia: “La Duchessa del Sussex ha sempre avuto un rapporto padre-figlia molto stretto durante l’infanzia ed è rimasta vicina a Thomas Markle fino a quando lui non è stato preso di mira tre anni fa da invadenti tabloid del Regno Unito”.