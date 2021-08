Meghan Markle, l’accusa della sorellastra: “È crudele”

Samantha Markle è tornata ad accusare pubblicamente la sua sorellastra, Meghan Markle.

Samantha Markle, sorellastra di Meghan Markle, è tornata ad attaccare pubblicamente l’ex duchessa del Sussex, che il 4 agosto scorso ha compiuto 40 anni.

Samantha Markle contro Meghan Markle

Samantha Markle, sorellastra di Meghan Markle, è tornata ad attaccare pubblicamente la moglie del Principe Harry, ritenendola responsabile dei problemi della sua famiglia e dei recenti malori accusati da suo padre Thomas.

“È così difficile amare qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone. Specialmente pensando a nostro padre che ha avuto due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele”, ha dichiarato Samantha Markle, che ha dedicato alla sua diatriba con Meghan anche il libro The Diary of Princess Pushy’s Sister.

Samatha e Meghan non si vedrebbero da anni e i rapporti tra la famiglia sarebbero talmente tesi da spingere la duchessa a non invitarli alle sue nozze reali né a presentare loro i nipotini, Archie Harrison e Lilibet Diana.

Samantha Markle: il malore del padre

Samantha Markle ha affermato di ritenere Meghan Markle responsabile dei due malori avuti dal padre Thomas. L’uomo non è stato invitato da sua figlia al suo royal wedding, preceduto da un controverso scandalo: l’uomo avrebbe infatti provato a vendere alcune foto private di Meghan a delle testate di gossip.

La vicenda ha generato un putiferio sulla monarchia britannica e l’ex duchessa – insieme a suo marito Harry – ha sporto numerose querele.

Samantha Markle: i nipoti

Samantha Markle – così come suo padre Thomas – non ha mai conosciuto i due nipoti Archie Harrison e Lilibet Diana. “Non immaginavamo che sarebbe andata così, soprattutto alla luce di tutto ciò che è successo e dopo una serie di attacchi alla famiglia reale britannica e alla nostra famiglia.

È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno”, ha dichiarato la donna, che prima del matrimonio di Meghan ha messo pubblicamente in guardia il Principe Harry sul suo conto. Secondo Samantha Markle infatti l’ex attrice sarebbe soltanto un’arrivista dedita a perseguire i propri interessi personali senza alcun tipo di scrupolo. Meghan replicherà alle sue accuse al veleno?