Meghan Markle, la lettera al padre in difesa di Harry

Meghan Markle: per proteggere il marito Harry inviò una lettera al padre Thomas.

Tra le varie lettere scritte al padre Thomas, Meghan Markle ne inviò una in difesa del marito Harry. Il principe fu spesso criticato in passato dalla corte reale britannica per il fatto che non fosse riuscito a tenere a freno il suocero.

A rendere nota la vicenda uno scambio di messaggi avvenuto tra il capo della comunicazione Jason Knauf e la duchessa del Sussex.

Meghan Markle: gli sms inviati a Knauf

In uno degli sms a Jason Knauf, Meghan Markle ne inviò uno il 22 agosto 2018 contenente una bozza della lettera al padre Jason, spiegando di aver optato per questo mezzo di comunicazione, in quanto “a differenza di una email o di un messaggio non può essere copiato e incollato tagliando alcune parti.

Inoltre non lascia nessuna porta aperta per una conversazione”. L’ex interprete di Suits prosegue: “Ciò che mi motiva è il dolore che tutta questa situazione sta causando ad H”.

Meghan Markle sul suocero Carlo

Riferendosi al principe Carlo, Meghan precisa nel messaggio: “Anche dopo una settimana con suo padre e spiegando all’infinito la situazione, la sua famiglia sembra dimenticare il contesto e continua a ripetere: ‘Non può semplicemente lei andare da lui e farlo smettere?’ Fondamentalmente non capiscono, quindi così almeno H potrà dire alla sua famiglia: ‘Gli ha scritto una lettere e lui continua a parlare'”.

Meghan Markle: “Proteggo mio marito”

Meghan Markle conclude: “Proteggo mio marito da questo costante rimprovero e, sebbene improbabile, forse darò modo a mio padre di prendersi un momento di pausa” e inoltre sull’impostazione della lettera, precisa di aver scelto le parole “meticolosamente”.