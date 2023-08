Meghan Markle: l’abito del compleanno è bocciato, ma è sold out

In occasione del suo 42esimo compleanno, Meghan Markle ha scelto un abito che è stato letteralmente bocciato dalle fashion addicted. Eppure, il vestito è finito sold out in pochissimo tempo.

Meghan Markle ha compiuto 42 anni e ha festeggiato il suo compleanno in uno dei suoi ristoranti preferiti di Montecito, in compagnia del marito Harry e di alcuni amici. A non passare inosservato è stato il suo abito, lungo e aderente, senza spalline e a righe bianche e nere.

L’immagine di Meghan Markle con il suo abito “discutibile” sono diventate virali e in molti hanno bocciato il look. Tra le tante critiche, si legge: “Io davvero non mi capacito di come abbia potuto pensare che questo vestito le stesse bene“, oppure “Non la valorizza per nulla“, o ancora “Mi sembra la borsa di Sephora“.

Anche se bocciato, l’abito di Meghan Markle è sold out. Il vestito è firmato da Posse, brand che produce abbigliamento soprattutto femminili prestando molta attenzione all’ambiente. Il modello si chiama Theo e il prezzo d’acquisto non è esorbitante: 188 sterline, ovvero 218 euro.

At this rate, designers should pay Meghan Markle NEVER to wear their clothes.

She is a fashion MESS! She would easily win the olympics for terrible, horrible, messy, fashion.

WT Actual F. #MeghanMarkleEXPOSED #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/Ek64z5N1Ol

— Evans E. 🏳️‍🌈⚧ 👨🏿‍🏫 #KingCharles’Angel (@jomilleweb) August 4, 2023