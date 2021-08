Meghan Markle, le accuse del fratello al GF Vip: “Dissi a Harry di non sposarla”

Il fratellastro di Meghan Markle è approdato al GF Vip Australia e ha gettato altri pesanti accuse contro la duchessa.

Il fratellastro di Meghan Markle, Thomas Markle Jr, è approdato al Grande Fratello Vip Australia, dove da subito ha scagliato pesanti accuse contro la più famosa sorella.

Meghan Markle: il fratello Thomas al GF Vip

Una nuova bufera sta per abattersi sulla famgilia Reale Inglese e più in particolare sull’ex duchessa del Sussex, Meghan Markle: il fratellastro Thomas Markle Jr ha infatti deciso di prendere parte al GF Vip Australia, dove da subito ha gettato pesanti accuse sulla più famosa sorella, definendola “superficiale” e “interessata solo a realizzare il proprio successo”.

Thomas Markle Jr è arrivato persino a dire di aver cercato di mettere in guardia il Principe Harry prima delle sue nozze con Meghan: “Gli ho detto: “Penso che lei ti rovinerà la vita” (…) Non è la donna giusta”, ha dichiarato all’edizione australiana del famoso reality show. Meghan Markle replicherà? Al momento sulla questione tutto tace, ma secondo indiscrezioni la Regima avrebbe convocato i familiari per capire come gestire i nuovi scandali che si abatteranno sulla sua famiglia.

Chi è Thomas, fratellastro di Meghan Markle

Classe 1966, Thomas Markle Jr è nato a Los Angeles e vive attualmente in Oregon. È figlio di Thomas Markle, noto tecnico luci che ha lavorato nel mondo del cinema, e Roslyn Loveless, che qualche anno prima di lui avevano avuto la loro primogenita, Samantha. I suoi genitori hanno divorziato nel 1975, e qualche anno dopo il padre Thomas si è sposato in seconde nozze con Doria Ragland (madre di Meghan).

Fin da quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento hanno fatto scalpore i continui attacchi ricevuti dalla duchessa del Sussex da parte della sua famiglia. La sorellastra Samantha ha addirittura scritto un libro nel tentativo di screditare Meghan agli occhi del grande pubblico mentre il fratello Thomas ha scritto una lettera pubblica per spingere Harry a non sposarla.

Meghan Markle: le accuse della sorella

Thomas Markle Jr non è l’unico ad aver gettato pesanti accuse contro l’ex duchessa del Sussex: nelle ultime ore anche la sorella Samantha è tornata ad accusare Meghan affermando che sarebbe la causa dei malori avuti dal padre a causa dei numerosi dispiaceri (compreso quello di non aver potuto conoscere i due nipoti, Archie Harrison e Lilibet Diana).