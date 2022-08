Meghan Markle non sopporta la vicina di casa Katy Perry: i motivi

Meghan Markle non sopporterebbe la sua vicina di casa, Katy Perry. Tutto quello che c'è da sapere.

Meghan Markle: i rapporti con katy Perry

Secondo indiscrezioni non correrebbe buon sangue tra l’ex duchessa del Sussex Meghan Markle e la popstar Katy Perry.

In particolare la Markle non avrebbe gradito un commento fatto dalla Perry nel 2018 in merito al suo abito da sposa. In quel periodo Meghan stava vivendo un momento particolarmente stressante e quindi il commento della Perry sarebbe stato per lei particolarmente indelicato. Nonostante questo sembra che ci sia un buon rapporto invece tra Orlando Bloom e il Principe Harry, rispettivamente legati a Katy Perry e a Meghan.

“Avrei fatto qualche modifica al vestito.

Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto, ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello”, aveva dichiarato la Perry.

La nuova vita negli States

Dal 2020, anno in cui hanno deciso di dire addio ai titoli nobiliari, Harry e Meghan si sono trasferiti a Santa Barbara, in California, dove oggi stanno crescendo i loro figli.

I rapporti tra i due e il resto della Royal Family si sarebbero irrimediabilmente incrinati.