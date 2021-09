Meghan Markle posa per il Time: i suoi gioielli valgono oltre 450mila euro

Per la copertina del Time Meghan Markle ha sfoggiato alcuni gioielli da capogiro: il loro valore complessivo è di 450 mila euro.

Meghan Markle e suo marito, il Principe Harry, hanno posato per il Time: per l’occasione la duchessa del Sussex ha indossato dei gioielli a dir poco da capogiro il cui valore sarebbe stato attorno alle 450mila sterline.

Meghan Markle: i gioielli

Secondo il Time Meghan Markle e il Principe Harry sono tra le 100 persone più influenti del mondo e per questo la prestigiosa rivista ha deciso di dedicare alla coppia la copertina del nuovo numero. Per l’occasione l’ex duchessa (lei e Harry hanno rinunciato ai titoli nobiliari) ha sfoggiato gioielli da oltre 450 mila euro: tra questi un orologio tra 23mila sterline di Cartier appartenuto a Lady Diana, un paio di orecchini disegnati da 3mila dollari, un braccialetto Cartier da 6mila 900 dollari (regalo del principe Harry), e un anello rosa Shiffon.

Il prezioso più importante? Ovviamente l’anello di fidanzamento, il cui valore è stimato attorno alle 350mila sterline. In tanti hanno avuto da ridire per la scelta dei preziosi fatti da Meghan Markle (che, secondo i rumor in circolazione, avrebbe una collezione di gioielli più ampia di quella della cognata duchessa Kate Middleton). A attirare invece i consensi generali sono stati gli abiti sfoggiati dall’ex duchessa per il servizio del Time: i suoi look sono stati realizzati da Nina e Clare Hallwroth, note per aver vestito celebrità del calibro di Brad Pitt e Jennifer Aniston.

In tutte le fotografie Meghan indossa abiti maschili e pantaloni, simbolo del suo impegno verso l’uguaglianza tra i sessi.

Meghan Markle: la nuova vita

Dopo aver detto addio ai titoli nobiliari, Harry e Meghan Markle si sono trasferiti negli States dove hanno dato inizio a una nuova vita. I due hanno stretto accordi per la realizzazione di alcuni documentari con Netflix, e hanno rinunciato per sempre ai contributi che gli sarebbero spettati in quanto membri della famiglia Reale.

In una controversa intervista da Oprah Winfrey il Principe Harry ha svelato che il suo addio ai titoli nobiliari avrebbe portato a dei dissapori tra lui e suo padre Carlo.

Meghan Markle e Harry: i figli

Negli States la coppia si è trasferita con i due figli, il piccolo Archie Harrison e Lilibet Diana, prima nipote della Regina Elisabetta a essere nata su suolo americano.