Meghan Markle pronta a partorire: il nome scelto per la figlia

Meghan Markle sarebbe pronta a dare alla luce la sua seconda bambina, e il nome scelto sarebbe un omaggio a Lady D.

Nella sua intervista da Oprah Winfrey per la CBS, Meghan Markle aveva affermato solamente che sua figlia sarebbe nata “durante l’estate”. Secondo i rumor in circolazione la duchessa sarebbe ormai in procinto di dare alla luce alla sua secondogenita, e il nome sarebbe un omaggio alla compianta suocera.

Meghan Markle: la nascita della figlia

Mancherebbero ormai soltanto pochi giorni all’arrivo della seconda figlia di Meghan Markle e, secondo i rumor, l’ex duchessa del Sussex avrebbe scelto una delle più prestigiose cliniche di Santa Barbara per dare alla luce quella che sarà la sua seconda figlia. Come per il primogenito Archie Harrison, Meghan avrebbe pensato di partorire in casa ma poi, a causa di alcuni problemi di salute, avrebbe optato anche questa volta per partorire in clinica.

Secondo indiscrezioni l’ex duchessa e suo marito Harry avrebbero già scelto il nome della loro seconda bambina che, con tutte le probabilità, sarà un omaggio alla compianta madre di Harry Lady Diana. Sulla questione non vi sono conferme, ma è noto il forte legame di Harry con la madre scomparsa. Anche William ha omaggiato sua madre dando il suo nome alla sua bambina, la Principessa Charlotte Elizabeth Diana.

Meghan Markle: le accuse contro la famiglia Reale

Di recente Harry è balzato di nuovo alle cronache per aver affermato che la famiglia Reale avrebbe indotto sua moglie a pensare al suicidio. Lui stesso ha ammesso di essersi abbandonato al consumo di alcol e droghe per non dover affrontare il dolore causatogli dalla scomparsa prematura di sua madre Diana. Meghan ha affermato che avrebbe compreso il “punto di rottura” dalla famiglia Reale quando qualcuno le ha chiesto di quale colore sarebbe stata la pelle del suo bambino, Archie Harrison.

“La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre”, ha detto Harry, e ha aggiunto: “Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby”.

Meghan Markle: i rapporti con la famiglia Reale

Stando a quanto affermato da Harry e Meghan oggi i rapporti tra loro e la famiglia reale sarebbero praticamente inesistenti. Harry si è recato a Londra per l’ultima volta in occasione del funerale di suo nonno, il Principe Filippo.