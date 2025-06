Mehdi Taremi bloccato in Iran: l'Inter rischia di perderlo al Club World Cup 2025

Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter Milan, è attualmente bloccato in Iran a causa della chiusura dello spazio aereo del suo paese, complicando così la sua partecipazione al FIFA Club World Cup 2025 negli Stati Uniti. La situazione si è aggravata dopo l’intensificarsi degli scontri aerei con Israele, costringendo il giocatore a rimanere a Tehran mentre i suoi compagni si preparano per il torneo a Los Angeles.

Il contesto critico

L’iraniano, inserito nella rosa dell’Inter per il torneo che vedrà competere 32 squadre, era atteso a Los Angeles per unirsi al resto della squadra. Ma, secondo le ultime notizie, Taremi non potrà essere presente per il match inaugurale contro il Monterrey FC, previsto per martedì.

Le difficoltà di Taremi

Le fonti italiane riportano che il calciatore non potrà unirsi ai compagni né per la prima partita né per le successive. “L’attaccante iraniano non potrà partecipare al torneo”, scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando la difficoltà della squadra nel contattare le autorità iraniane. L’Inter ha cercato di assistere il giocatore, ma la situazione rimane complessa e senza soluzioni immediate, mentre Taremi si trova in un luogo sicuro a Tehran, lontano dai bombardamenti.

Il torneo e la posizione dell’Inter

Il Club World Cup 2025 inizia con l’Inter che affronta i messicani del Monterrey, ma senza il suo capitano, che ha recentemente guidato l’Iran a una vittoria contro la Corea del Nord nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo AFC. Taremi, che ha firmato un contratto di tre anni con l’Inter nel luglio 2024, ha già collezionato tre gol in 43 presenze. La sua assenza rappresenta un duro colpo per la squadra, che dovrà affrontare anche la pressione di competere con squadre di alto livello come il River Plate e gli Urawa Red Diamonds.

Un conflitto in corso

La partenza di Taremi per gli Stati Uniti è stata interrotta quando Israele ha iniziato i bombardamenti sull’Iran venerdì. La risposta iraniana non si è fatta attendere, portando a uno scambio di colpi tra i due paesi. La situazione rimane tesa e incerta, lasciando in sospeso il futuro di molti, compreso Taremi.

Prospettive future

Con la chiusura dell’aeroporto di Tehran, i tempi per un’eventuale partenza di Taremi rimangono indefiniti. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti su una situazione che, al momento, sembra senza vie d’uscita. Riuscirà l’attaccante a raggiungere i suoi compagni prima della fine del torneo? Solo il tempo potrà dirlo.