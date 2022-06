Meirivone Rocha Moraes: chi è la donna sposata con una bambola

Meirivone Rocha Moraes è una donna di Rio De Janeiro che ha accettato di sposare una bambola. Tutto quello che c'è da sapere.

A Rio De Janeiro una donna di nome Meirivone Rocha Moraes, stanca di non riuscire a trovare il vero amore, ha deciso di sposare una bambola di pezza cucita per lei da sua madre.

Meirivone Rocha Moares: la donna che ha sposato una bambola

Oltre 200 persone avrebbero partecipato al matrimonio di Meirivone Rocha Moares, la donna che – secondo indiscrezioni – avrebbe sposato una bambola cucita per lei da sua madre. Sui socail sono presenti anche alcuni degli scatti più rappresentativi della love story tra Meirivone e la bambola (di nome Marcelo) che hanno avuto – si fa per dire – anche un figlio. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social e in tanti sono curiosi di sapere quali altre sorprese riserverà Meirivone in futuro visto che il suo caso in Brasile ha fatto il giro dei social.

Non è la prima volta che storie assurde di questo tipo fanno il giro del web e in tanti sono curiosi di sapere cosa ci sia di vero nella vicenda (e se davvero qualcuno abbia accettato di sposare la donna e la bambola di pezza o se sia – con tutte le probabilità – tutto una gigantesca bufala).

Sulla questione non sono noti ulteriori dettagli.