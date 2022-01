Melandri scaricato dallo sponsor che prende le distanze dalle sue posizioni sul Covid

Le uscite No Vax di Marco Melandri non sono piaciute e l'ex corridore viene scaricato dallo sponsor che prende le distanze dalle sue idee sul Covid

Marco Melandri è stato scaricato dallo sponsor che prende le distanze dalle sua posizioni sul Covid e pubblica una nota ufficiale: il sunto è che la Trentino Marketing non ha gradito le dichiarazioni poi ritrattate dell’ex pilota di Motogp. Quali dichiarazioni? In una ridda di uscite ad effetto e di retromarce Melandri aveva esordito così: “Mi sono contagiato per non dovermi vaccinare e ottenere così il Green Pass”.

Poi, a caso mediatico esploso, il dietrofront: “Era una battuta. Sono stato frainteso”. Insomma, le pose No vax di Melandri, anche a volerle considerare solo pose, non erano piaciute a nessuno, tanto che perfino dal governo erano arrivati commenti nettamente negativi alle uscite dell’ex asso di Motogp. Commenti come quello del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che aveva parlato di “messaggio indegno e pericoloso, le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto”.

Ed oggi, 17 gennaio, è arrivata la nota di Trentino Marketing che ha scaricato l’ex motociclista. Ecco come secondo le parole dell’ad Maurizio Rossini: “Prediamo le distanze da Melandri, per il futuro svilupperemo altre sinergie e nuove strategie”. Secondo la nota l’accordo con Melandri “è scaduto nelle scorse settimane e il rinnovo non è in agenda”.

E il corridore? Sui social, dopo aver capito di aver sollevato un polverone, aveva scritto: “Per una battuta ironica è uscita una tempesta.

Mi spiace ma non ho contratto volontariamente il Covid e non sono stato a contatto con un positivo. Scherzando dissi ‘se sarò positivo sarà per necessità cosi avrò il Green Pass’”.