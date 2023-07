Sono tanti anni che non appare in televisione, dopo la condanna in via definitiva per l’omicidio della moglie Melania Rea. Salvatore Parolisi tornerà a parlare in un’intervista a Chi l’ha visto.

Melania Rea, Salvatore Parolisi torna a parlare a “Chi l’ha visto?”

Sono tanti anni che non parla e non appare, dopo la condanna in via definitiva per l’omicidio della moglie Melania Rea. Lo farà in un’intervista esclusiva rilasciata alla trasmissione Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli. Stiamo parlando di Salvatore Parolisi, l’uomo condannato per l’omicidio di Melania Rea, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza. Ora l’uomo può usufruire dei permessi giornalieri e lasciare il carcere dove è recluso. Ha rilasciato un’intervista alla trasmissione per rompere il silenzio dopo così tanti anni dal terribile omicidio della moglie.

Salvatore Parolisi parlerà ai microfoni di Chi l’ha visto

Durante un permesso premio, Salvatore Parolisi, ex militare, ha parlato ai microfoni della trasmissione televisiva Chi l’ha visto, per la prima volta dopo tanti anni. Nella puntata del programma verrà mostrata l’intervista integrale, ma anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse e in difficoltà.