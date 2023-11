Cinque persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite a Melbourne, dove un’auto si è schiantata contro un pub. Tra le vittime del terribile incidente ci sono anche dei bambini.

Melbourne, auto si schianta contro un pub: 5 morti e 6 feriti

Un’automobile è andata a schiantarsi contro la zona esterna di un pub di Daylesford, a nord-ovest di Melbourne. Il bilancio è di 5 vittime e 6 feriti. Il conducente dell’auto, un uomo di 66 anni, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto è stato riportato, l’uomo era alla guida di un Suv Bmw ed è stato portato d’urgenza in ospedale.

Melbourne, auto si schianta contro un pub: le vittime

Due giovani di 30 anni e una donna di 40 anni sono morti nello schianto, mentre un’adolescente è stata portata in aereo in ospedale, ma è deceduta durante la notte. Sono rimasti feriti anche due bambini di 11 mesi e 6 anni. I due piccoli sono stati portati in ospedale in condizioni stabili, mentre un’altra donna è attualmente ricoverata in terapia intensiva. Si tratterebbe di un incidente e non di un attacco deliberato alla folla. Il conducente è attualmente in ospedale in stato di shock e con ferite non gravi.