Melbourne in lockdown per 246 giorni dall’inizio dell’emergenza Covid: è record

Melbourne in lockdown per un totale di 246 giorni: sono stati ben 6 i blocchi totali agli spostamenti.

La città di Melbourne in Australia ha un nuovo record mondiale del quale avrebbe fatto volentieri a meno: sono 246 i giorni di lockdown totali dovuti all’emergenza covid. Nessun altro al mondo ha adottato delle restrizioni così lunghe.

Melbourne, il lockdown da 246 giorni

A gravare sulla capitale dello Stato di Victoria hanno influito in particolar modo un’ampia diffusione della variante Delta e un avvio della campagna vaccinale non proprio esaltante. Come riferito da Abc, con i suoi 246 giorni di lockdown Melbourne supera il precedente record detenuto dalla citta di Buenos Aires, ferma a 244 giorni cumulativi di confinamento.

A Melbourne 246 giorni di lockdown

Da marzo 2020, Melbourne è stata costretta al lockdown per ben sei volte.

Nello specifico il primo blocco era stato dal 30 marzo al 12 maggio 2020, il secondo tra l’8 luglio e 27 ottobre 2020, il terzo tra il 12 e il 17 gennaio 2021, il quarto tra il 27 maggio e il 10 giugno 2021, il quinto dal 15 al 27 luglio ed il sesto, ancora in corso, iniziato lo scorso 5 agosto e al momento previsto in chiusura il prossimo 26 ottobre.

246 giorni di lockdown a Melbourne

La scelta delle chiusure nette ha fin qui contraddistinto la strategia del piano nazionale di gestione della pandemia del premier Daniel Andrews. Lo stesso ha reso noto che i lockdown rimarranno la misura principale per contrastare il covid fino a quando il Paese non raggiungerà l’80% degli over 15 vaccinati. Al momento la percentuale è però ferma al 45,8%.