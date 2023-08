Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 20 agosto, sulla strada statale Ionio-Tirreno, nel territorio del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Una Bmw e un’Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate frontalmente e nel sinistro sono morte tre persone: tra di esse anche una bimba di tre anni.

Melicucco, due auto si scontrano frontalmente: tra i morti c’è anche una bambina

I nomi delle tre vittime del pauroso incidente sono Antonella Campennì, una donna di 37 anni, Domenico Politi, un uomo di 39 e la piccola Maya T. che non aveva ancora compiuto i suoi 4 anni. Lo scontro tra le due automobili è stato violentissimo ed è avvenuto all’altezza dello svincolo per Melicucco (Reggio Calabria). Nel sinistro sono rimaste ferite altre due persone. Politi, che era alla guida dell’Alfa, è morto sul colpo, così come la donna, madre di Maya, che era seduta nei posti dietro della Bmw sulla quale viaggiavano (oltre a lei e alla figlia) altre tre persone, tutti loro parenti. La bambina è morta pochi minuti dopo, il suo cuore ha cessato di battere prima di raggiungere l’ospedale. Una famiglia intera devastata dal dolore in una giornata che doveva essere di festa: i 5 tornavano, infatti, da una bella gita alle cascate di Bivongi.

L’intervento dei sanitari e le indagini dei carabinieri

Subito dopo lo schianto, sul luogo del sinistro sono giunte diverse ambulanze e mezzo dell’elisoccorso, ma purtroppo per le tre vittime non c’è stato nulla da fare, se non dichiararne il decesso. I feriti sono stati trasferiti in ospedale in stato di choc, mentre le autorità iniziavano le indagini sulla dinamica dell’incidente.