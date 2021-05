Melinda e Bill Gates divorziano dopo 27 anni

Roma, 4 mag. (askanews) – Un amore che ha fatto storia è giunto al termine, dopo quello di Jeff Bezos, numero uno di Amazon, arriva un altro divorzio per uno degli uomoni più ricchi al mondo. Bill Gates e la moglie Melinda hanno annunciato con un comunicato congiunto diffuso anche su tweeter il divorzio. “Dopo una lunga riflessione e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo preso la decisione di porre fine al nostro matrimonio.

Negli ultimi 27 anni, abbiamo cresciuto tre incredibili figli e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire ad ognuno di condurre una vita sana e produttiva”.

“Continuiamo – prosegue il messaggio – a credere in questa missione e continueremo il nostro lavoro insieme nella fondazione, ma non crediamo più che possiamo crescere insieme come coppia, nella prossima fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre cominciamo a navigare questa nuova vita”.

Firmato Melinda Gates e Bill Gates.

Ancora non si conoscono i dettagli economici di questa separazione. Il fondatore di Microsoft ha un patrimonio di 133 miliardi di dollari, la moglie di 70 miliardi di dollari. Il restante 1% di azioni detenute dalla coppia in Microsoft, poi, vale oltre 7 miliardi di dollari, mentre la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari.