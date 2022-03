Melinda French, il divorzio da Bill Gates: “Non potevo fidarmi di quello che avevamo”

Melinda French ha svelato alcuni retroscena sul suo divorzio da Bill Gates.

Melinda French ha svelato alcuni retroscena sul suo divorzio dall’imprenditore multimilionario Bill Gates, avvenuto dopo 27 anni di matrimonio.

Melinda French: il divorzio da Bill Gates

Melinda French e Bill Gates hanno annunciato la loro separazione dopo 27 anni di matrimonio e per la prima volta l’ex moglie dell’imprenditore multimilionario ha rotto il silenzio, svelando alcuni retroscena sui motivi dell’addio.

Melinda ha scansato le ipotesi in circolazione riguardanti un presunto tradimento da parte dell’imprenditore (che, già in passato, aveva tradito sua moglie). Le cause della loro rottura sarebbero quindi ben altre:

“Credo nel perdono, perciò pensavo che avessimo risolto quella faccenda. Non è stato un momento e non è successo qualcosa di specifico. Sono solo arrivata a un punto in cui ne ho avuto abbastanza e ho capito che non era salutare per me e non potevo fidarmi di quello che avevamo”, ha detto.

Melinda French: il dolore per la separazione

Nonostante abbiano annunciato di essersi separati in maniera pacifica, Melinda French non ha fatto segreto di aver sofferto molto per il suo divorzio da Bill Gates.

“Ci sono stati giorni in cui ho pianto tantissimo, giorni in cui ero letteralmente sdraiata sul pavimento o sul tappeto, pensando: “Come può essere successo? Come farò a rialzarmi? Come farò ad andare avanti?”. E giorni in cui ero arrabbiata”, ha ammesso, e ancora:

“Fa parte dell’elaborazione del lutto.

Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi che avresti avuto per tutta la vita. Sono cose dolorose” e ha continuato: “Poi è cominciato questo viaggio di guarigione e ho iniziato a sentire che stavo riuscendo a voltare pagina. È il 2022 e sono entusiasta di scoprire come mi riserverà la vita”.