Le forze dell’ordine del Texas stanno indagando sulla misteriosa morte di una ragazza di 33 anni di nome Melissa Davis. La giovane è stata trovata morta in strada ad Austin, bruciata viva.

Giovane ragazza morta in Texas

Melissa Davis è stata arsa viva, il suo corpo è stato trovato sul ciglio della strada ad Austin, nei pressi di un campo.

C’è mistero intorno alla sua morte e per ora, sappiamo solo che il medico legale ha confermato che Melissa è stata bruciata viva. Fra l’altro sul luogo dove il cadavere è stato abbandonato, c’era un accendino parzialmente distrutto dalle fiamme, probabilmente quello che è stato usato per originarle.

All’alba di oggi, 11 ottobre, i pompieri hanno ricevuto una segnalazione di un incendio in una strada in Texas e quando sono giunti sul posto, hanno trovato l’orrore spegnendo le fiamme: i resti del corpo della 33enne.

L’ipotesi più probabile è quella dell’omicidio, in effetti gli agenti hanno riconosciuto un forte odore di una sostanza accelerante. Rinvenuto poi da un cane poliziotto, un coltello che probabilmente è stato collocato vicino a Melissa nel tentativo di distruggere la prova del delitto.

La ragazza morta in Texas aveva il sogno di trasferirsi

La vita di Melissa è stata stroncata in modo orribile e per motivi ancora da accertare. La giovane sognava di cambiare vita, infatti aveva in progetto di trasferirsi in Costa Rica per avviare un piccolo hotel.

Sul suo corpo non c’erano traumi, intanto le indagini proseguono e si cerca l’auto della ragazza, che amava l’arte e i viaggi, tanto appunto da voler fare carriera lontano dal Texas.