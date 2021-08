Melissa Joan Hart: “Ho il Covid anche se sono stata vaccinata”

Melissa Joan Hart, attrice di Sabrina Vita da Strega, ha confessato di avere alcuni gravi sintomi di Covid-19.

Melissa Joan Hart, l’attrice diventata celebre con la serie Sabrina vita da Strega, si è sfogata via social dove ha annunciato di essere positiva al Covid.

Melissa Joan Hart: il Coronavirus

Attraverso uno sfogo via social Melissa Joan Hart se l’è presa con il governo che, a suo dire, avrebbe dovuto imporre misure maggiormente restrittive per l’emergenza Coronavirus.

L’attrice sarebbe risultata positiva e da alcuni giorni – nonostante sia vaccinata – avrebbe iniziato a manifestare alcuni dei sintomi gravi della malattia. Melissa Joan Hart è convinta che a contagiarla sia stato uno dei suoi tre figli perché a suo dire nelle scuole gli studenti non indosserebbero le mascherine.

“Non voglio essere politica o raccogliere pietà, solo raccontare il mio viaggio”, ha dichiarato l’attrice di Sabrina vita da strega, e ancora: “Sono vaccinata e mi sono presa il Covid e sto male.

Sento un peso sul petto e respirare mi fa fatica. Credo che uno dei miei figli lo abbia preso, sto pregando che gli altri stiano bene (…) Sono spaventata e triste, e delusa da me stessa e da alcuni dei nostri leader – ha spiegato -. Avrei voluto fare di meglio, così sto chiedendo a voi di fare di più. Proteggete le vostre famiglie e i vostri figli. Non è ancora finita, speravo lo fosse ma non è cosi, state attenti e al sicuro”, ha dichiarato.

Melissa Joan Hart: i figli

L’attrice ha avuto i suoi tre figli (Mason, Braydon e Tucker) dal marito Mark Wilkerson. La coppia e i loro tre bambini vivono negli Stati Uniti, mentre il loro matrimonio si è tenuto a Firenze (entrambi infatti sarebbero estremamente legati all’Italia).

Melissa Joan Hart: in passato

Dopo un flirt con Ryan Reynolds l’attrice è convolata a nozze nel 2003 con il suo attuale marito e ha condotto una vita piuttosto riservata, allontanandosi progressivamente dal mondo dello spettacolo.

Negli ultimi anni l’attrice è stata concentrata soprattutto sulla crescita dei suoi figli, a cui ha dedicato la maggior parte del suo tempo. In passato ha confessato che non si sarebbe sentita una buona madre: “Mi sento in colpa come mamma per essere per esempio qui adesso, mentre potrei stare accompagnando i miei figli a prendere lo scuolabus… oppure avrei potuto preparare un pasto più salutare per loro”, aveva affermato, e ancora: “Ho un cartello in casa con scritto ‘Scusate il disordine, i miei bambini stanno creando i loro ricordi’. Penso sia importante ricordarci che si è piccoli una volta sola, e un giorno non dovrò più raccogliere pezzi di Lego in giro. Ma a quel punto probabilmente mi mancheranno i miei piccoli”.