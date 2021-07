Melissa Satta allo scoperto con Mattia Rivetti: la prima vacanza della coppia

Melissa Satta sta trascorrendo le sue vacanza in Sardegna in compagnia di Mattia Rivetti, sua presunta nuova fiamma.

Melissa Satta ritrova la felicità dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng? A quanto pare la showgirl è stata sorpresa durante la sua vacanza con la nuova, presunta fiamma: Mattia Rivetti.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: le vacanze

Melissa Satta e Mattia Rivetti sono stati paparazzati insieme in Sardegna, dove la showgirl starebbe trascorrendo le vacanze in barca tra le acque della Sardegna in compagnia dell’imprenditore e del figlio Maddox (nato dal suo amore per Kevin Prince Boateng). I due sono stati paparazzati insieme ma ancora non hanno confermato né smentito le voci in circolazione in merito alla loro presunta liaison. Per Melissa Satta si tratterebbe della prima storia importante dopo la fine della sua relazione con Kevin Prince Boateng, con cui era convolato a nozze nel 2016 (e da cui si è separata ufficialmente nel 2020).

Melissa Satta: chi è Mattia Rivetti

Classe 1987 Mattia Rivetti è un imprenditore e nipote di Carlo Rivetti, fondatore di Sportswear Company Spa. Lontano dal mondo dello spettacolo e dello showbusiness, Rivetti ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori e al momento non sono noti ulteriori dettagli.

Melissa Satta: le diffide

All’inizio della sua presunta liaison con l’imprenditore (quando i due erano stati paparazzati insieme per la prima volta) Melissa Satta aveva diffidato alcuni settimanali che avevano parlato di una sua presunta liaison con Matteo Rivetti (che sarebbe il cugino dello stesso Mattia).

La showgirl, fuori di sé dalla rabbia, aveva smentito via social il suo legame con l’uomo (che sarebbe sposato e padre di due figli) e aveva fatto sapere di essere pronta a intraprendere misure legali.

“Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca infangare e rovinare la vita delle persone”, aveva affermato la showgirl, e ancora: “Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli.

Questo accanimento non lo tollero”.

Dopo la sua separazione ufficiale da Kevin Prince Boateng a dicembre 2020 la showgirl si è detta intenzionata a proteggere la sua privacy e quella del figlio Maddox, molto legato ad entrambi i genitori. Prima o poi confermerà il suo presunto legame con Mattia Rivetti? Al momento sulla questione tutto tace.