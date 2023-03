Melissa Satta cancella il suo tatuaggio: c'entra il suo nuovo amore?

Melissa Satta ha mostrato via socail ai fan un tatuaggio che avrebbe sul braccio e che starebbe facendo rimuovere. Secondo indiscrezioni la showgirl avrebbe preso questa decisione a causa della sua storia con Matteo Berrettini.

Melissa Satta: il tatuaggio

Melissa Satta ha deciso di far rimuovere dal suo braccio un suo tatuaggio che raffigura un leone e che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato dedicato al suo ex, Kevin Prince Boateng. Sulla questione non vi sono conferme ma la showgirl, che ha da poco intrapreso una nuova storia d’amore con Matteo Berrettini, potrebbe aver deciso di dare un taglio col passato, cancellando quello che era stato un simbolo della sua passata storia d’amore.

Oggi la showgirl sembra finalmente felice accanto al campione di tennis e non ha più parlato pubblicamente della fine del suo matrimonio con il calciatore, padre di suo figlio Maddox.

La sua storia con Berrettini è iniziata solo un paio di mesi fa e in tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere se sia destinata a durare. I due diretti interessati non hanno nascosto la loro felicità, ma finora non hanno parlato apertamente dei loro progetti per il futuro. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli in futuro?