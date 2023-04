Melissa Satta e Berrettini fanno sul serio: le presentazioni in famiglia

Melissa Satta sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Matteo Berrettini e, a quanto pare, avrebbe deciso di presentarlo a suo figlio Maddox.

Melissa Satta e Berrettini fanno sul serio

Melissa Satta e Matteo Berrettini avrebbero iniziato a frequentarsi solo un paio di mesi fa ma, secondo indiscrezioni, la loro storia sarebbe già seria: la showgirl infatti si è già mostrata in compagnia del campione e di suo figlio Maddox, a cui lo avrebbe presentato ufficialmente. La showgirl, dopo le ultime delusioni d’amore da lei vissute, ha preferito non sbilanciarsi sulla sua storia d’amore con Berrettini, ma in tanti sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare e se diventerà sempre più seria.

La Satta ha le spalle il matrimonio fallito con Kevin Prince Boateng (padre di suo figlio Maddox) e la liaison con l’imprenditore Mattia Rivetti, che si è conclusa in un nulla di fatto. La showgirl ha preferito non parlare pubblicamente di queste due separazioni e ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio, rimasto a vivere insieme a lei dopo il suo addio al marito. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno riempito di like le sue foto con Berrettini e sono curiosi di saperne di più in merito alla storia d’amore tra i due.