Melissa Satta e la storia con Berrettini: "Ecco perché preferisco non parlarne"

Melissa Satta è stata ospite a Verissimo e ovviamente è stata interpellata in merito alla sua nuova liasion con Matteo Berrettini.

Melissa Satta: la storia con Berrettini

Archiviata la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng e dopo la delusione d’amore vissuta con l’imprenditore Mattia Rivetti (che sembra non abbia voluto andare a convivere insieme a lei) Melissa Satta avrebbe ritrovato il sorriso con il campione di tennis Matteo Berrettini. Nonostante i due siano stati avvistati più volte insieme nell’ultimo periodo, la showgirl ha preferito non parlare apertamente della questione a Verissimo e, senza smentire il suo nuovo flirt, ha precisato i motivi per cui continuerebbe a mantenere il massimo riserbo:

“Non mi voglio più augurare niente, perché poi quando dico che sono felice le cose crollano.

Quello che viene, viene. Ho un mio equilibrio. Tutto quello che arriverà in più dovrà portarmi in più, non un meno. Dovrà essere la ciliegina sulla torta”, ha detto.

A Verissimo Melissa Satta ha presentato al pubblico suo figlio Maddox, nato dall’amore per Kevin Prince Boateng. La showgirl non ha nascosto che un giorno le piacerebbe avere un altro bambino, e in tanti si chiedono se Berrettini possa essere per lei quello giusto. La showgirl non ha nascosto l’enorme delusione da lei vissuta a seguito della fine del suo matrimonio e sembra che la storia con Mattia Rivetti (durata per oltre 1 anno) abbia rappresentato per lei un ulteriore motivo di frustrazione.

Della questione la Satta ha sempre preferito non parlare in pubblico.