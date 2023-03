Melissa Satta e Matteo Berrettini: esplode la passione a Miami

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati pizzicati a Miami. I due fanno coppia fissa da qualche mese e la passione è ancora alle stelle.

Melissa Satta e Matteo Berrettini pizzicati a Miami

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini prosegue a gonfie vele. L’ex velina di Striscia la Notizia ha raggiunto il tennista a Miami e gli scatti che li ritraggono insieme emanano passione da tutti i pori. Ad unirli non è soltanto l’amore per lo sport, ma anche la forte attrazione che provano l’uno nei confronti dell’altra.

Melissa e Matteo: esplode la passione

Melissa e Matteo sono stati pizzicati mentre si dedicano ad una corsetta nel parco. Dopo l’attività fisica, arriva un po’ di sano relax e qualche coccola a bordo piscina. Negli scatti, la Satta e Berrettini sembrano particolarmente affiatati, ma entrambi non hanno ancora condiviso post di coppia sui social.

Melissa e Matteo non sono una coppia social

Anche se Melissa Satta e Matteo Berrettini preferiscono non apparire insieme sui social, i paparazzi non si sono lasciati scappare la fuga a Miami. E’ stata l’ex velina a raggiungere il tennista, in America per una competizione sportiva. Anche se i suoi risultati in campo non sono dei migliori, la nuova fidanzata non poteva fargli mancare il suo sostegno.