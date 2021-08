Melissa Satta esce allo scoperto con Mattia Rivetti: la prima foto sui social

Melissa Satta è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: Mattia Rivetti.

Dopo mesi di avvistamenti e indiscrezioni Melissa Satta ha finalmente confermato la sua liaison con Mattia Rivetti, sua prima storia importante dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta e Rivetti: la prima foto

Melissa Satta è uscita allo scoperto con Mattia Rivetti: i due, in vacanza in Costa Smeralda, hanno postato la loro prima foto insieme.

Per la showgirl si tratta di un un nuovo inizio importante visto che quella con Rivetti è la sua prima storia ufficiale dopo la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox.

La coppia si era separata ufficialmente circa un anno fa e aveva annunciato la rottura con un post via social in cui entrambi manifestavano il desiderio di continuare a rapportarsi amichevolmente per il bene del loro bambino.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”, aveva scritto la showgirl annunciando la rottura dal marito.

Melissa Satta: chi è Mattia Rivetti

Classe 1987 Mattia Rivetti è un un imprenditore, nipote di Carlo Rivetti, che nel 1993 ha rilevato l’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa (che di recente ha ceduto il 70% del proprio marchio Stone Island a Moncler per quasi 750 milioni di euro.

Sui social Rivetti ha sempre mantenuto la sua vita privata dietro il massimo riserbo.

Melissa Satta: la vita privata

Dopo la rottura da Kevin Prince Boateng (con cui si era già separata una prima volta) Melissa Satta ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e ha fatto sapere di voler preservare la sua privacy anche per il bene del figlio Maddox, ancora piccolo. Sui social la modella si è trovata più volte a dover smentire le ipotesi riguardanti le sue liaison sentimentali (e che spesso si sono rivelate infondate).

“Io sto vivendo un momento molto particolare della mia vita, molto doloroso, come sapete, e sto cercando di viverlo tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio. È molto difficile da gestire, ma sto cercando di fare del mio meglio”, aveva dichiarato la showgirl.