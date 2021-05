Melissa Satta, flirt in corso con un calciatore del Milan? L’indiscrezione

Melissa Satta è stata sorpresa nel ristorante di Cracco insieme ad un famoso calciatore del Milan.

Melissa Satta è stata paparazzata nel prestigioso ristorante di Carlo Cracco in compagnia dell’imprenditore Mattia Rivetti e a seguire sembra che la showgirl abbia salutato il capitano del Milan Alessio Romagnoli. Secondo i rumor in circolazione tra i due potrebbe esserci qualcosa di più che una semplice amicizia.

Melissa Satta e Alessio Romagnoli: i rumor

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete potrebbe esistere qualcosa di romantico tra Melissa Satta e Alessio Romagnoli, che nelle ultime ore si sarebbero incontrati nel ristorante di Carlo Cracco a Milano. La showgirl – reduce dalla recente separazione da Kevin Prince-Boateng, padre di suo figlio Maddox – non ha confermato né smentito la notizia e quella tra lei e Romagnoli potrebbe anche essere una semplice amicizia.

Già in passato Melissa Satta si era trovata a dover smentire a gran voce i rumor in circolazione sulla sua vita privata: la showgirl ha chiesto di rispettare la sua privacy e quella del suo bambino in un momento tanto difficile e delicato come quello della sua separazione da Boateng.

Melissa Satta: l’addio a Boateng

Dopo un primo periodo di crisi in cui avevano deciso di riprovarci, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono detti definitivamente addio.

Sui social i due hanno rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare la loro separazione e hanno fatto sapere che continueranno a frequentarsi in maniera pacifica per il bene del loro bambino, Maddox, molto legato ad entrambi i genitori. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità”, avevano fatto sapere i due tramite social, e ancora: “Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello, Maddox”.

Melissa Satta: il dolore per il divorzio

La showgirl ha più volte parlato via social della sua delusione per non essere riuscita a “salvare” il suo matrimonio. Alla base della decisione di separarsi da Boateng sembra vi siano stati i numerosi impegni di lavoro che avrebbero costretto i due a stare lontani per diverso tempo. “Non si possono cambiare i mariti come si cambiano i ferri da stiro”, aveva affermato la showgirl dopo la loro prima separazione, e ancora: “Io ho messo fa parte i miei rancori. Adesso va tutto bene”.