Melissa Satta insultata per storia con Berrettini: lo sfogo

L'hanno perfino accusata di "portare sfortuna", ecco perché Melissa Satta non ci sta ad essere insultata per la storia con Berrettini

Quello che le sta accadendo dopo il colpo di fulmine suggellato a Miani è incredibile: Melissa Satta è stata pesantemente insultata per storia con Matteo Berrettini: lo sfogo social non è stato la sola reazione dell’ex velina. La showgirl sarda ha annunciato infatti di aver dato mandato ai suoi legali contro gli hater. Dall’inizio della sua love story con il tennista Matteo Berrettini Melissa si è ritrovata bersaglio dei leoni da tastiera. L’atleta è impegnato nel Master 1000 di Montecarlo ed ha dovuto abbandonare il torneo per un infortunio.

La colpa a Melissa dell’infortunio

E gli haters? Hanno dato la colpa a Melissa, con una testata giornalistica nazionale se ne è uscita con un titolo agghiacciante: “Melissa Satta porta sfortuna a Berrettini”. I legali della modella hanno avviato azioni legali preliminari per tutelare la loro assistita. E in alcune Stories su Instagram Satta non le ha mandate a dire: “Non sono solita fare questi tipi di video, sto vivendo una situazione sui social surreale. Da tempo ricevo insulti sui social, messaggi di sessismo e bullismo. Vengo attaccata per la mia storia sentimentale con Matteo Berrettini”.

“Nel 2023 non dovrebbe succedere”

E ancora: “Nel 2023 non dovrebbe esistere ciò. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e ciò lo accetto e mi piace. In questo momento sto vivendo una relazione con un’altra persona e voglio essere felice”. E in chiosa: “Vivo una vita normale fuori dai riflettori, mi sveglio alle 7, preparo mio figlio e lo porto a scuola. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna. O forse perché il mio compagno vive un momento difficile lavorativo”.