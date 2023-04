Melissa Satta, la prima foto con Berrettini: lo sfogo infuocato di Juliana Moreira

Juliana Oliveira ha commentato in maniera inaspettata lo scatto di Melissa Satta e Matteo Berrettini apparso sui social.

Melissa Satta: le parole di Juliana Moreira

Da alcuni mesi Melissa Satta frequenta il campione di tennis Matteo Berrettini e, nelle ultime ore, ha deciso di postare sui social il primo scatto in cui sono ritratti insieme. La showgirl a sorpresa ha ricevuto un commento da parte di Juliana Moreira, che ha deciso di prendere le sue difese e quelle del fidanzato dopo i molti commenti critici giunti al loro indirizzo. Sui social infatti c’è chi ha anche accusato la Satta di esser stata la causa delle recenti “distrazioni” di Berrettini sul campo da tennis, questione smentita dallo stesso sportivo.

“Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che augurate e dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi fatevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love”, ha scritto Juliana Oliveira in merito alla questione. Melissa Satta ha commentato il suo messaggio con un emoticon a forma di cuore, segno che abbia apprezzato il commento dell’amica.