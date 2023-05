Melissa Satta: le confessioni intime su Berrettini e Boateng

Ora che al fianco di Matteo Berrettini sembra aver finalmente trovato la serenità, Melissa Satta ha confessato alcuni retroscena sulla loro storia e sulla loro vita sotto le lenzuola.

Melissa Satta: la storia con Berrettini

Archiviato il suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha vissuto una storia d’amore con Mattia Rivetti e, a seguire, ha finalmente ritrovato la serenità accanto a Matteo Berrettini. I due si sono conosciuti grazie a una cena in compagnia di amici in comune e ben presto la loro storia è diventata seria e importante. La showgirl ha confessato alcuni dettagli sul suo incontro con lo sportivo e infine ha menzionato il suo ex, Kevin Prince Boateng, confessando che “il desiderio” sotto le lenzuola tra loro non sarebbe mai appassito.

“Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Calo del desiderio? Per niente, mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare”.

Oggi accanto a Berrettini Melissa Satta sembra aver finalmente trovato la felicità e in tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare.