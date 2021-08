Melissa Satta pronta alla convivenza con Mattia Rivetti? L’indiscrezione

Melissa Satta, uscita da poco allo scoperto con la nuova fiamma, Mattia Rivetti, sarebbe pronta ad andare a convivere.

Melissa Satta è pronta ad andare a convivere con il fidanzato Mattia Rivetti? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che i due sono usciti allo scoperto durante la loro vacanza a Saint Tropez.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: la convivenza

Melissa Satta e Mattia Rivetti sono pronti ad andare a convivere? L’indiscrezione è sempre più insistente ora che i due, insieme già da diversi mesi, si sono decisi a uscire allo scoperto durante la loro vacanza da sogno a Saint Tropez. Con la coppia sarebbe presente Maddox, il figlio che la showgirl ha avuto insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng, con cui ha annunciato la separazione circa un anno fa.

Oggi la Satta sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Mattia Rivetti, anche se non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla liaison. I due erano stati avvistati per la prima volta insieme alcuni mesi fa e durante la loro vacanza si sono mostrati insieme attraverso alcuni scatti sui social.

Melissa Satta: la vita privata

Per Melissa Satta quella con l’imprenditore è la prima storia importante dopo la rottura da Kevin Prince Boateng, con cui aveva provato a tornare insieme un anno prima dell’addio.

I due avevano vissuto un momento di crisi ma poi, per amore del piccolo Maddox, avevano provato a stare insieme. Dopo un attenta riflessione hanno deciso di lasciarsi in maniera pacifica, continuando a frequentarsi in maniera amichevole per il bene del loro bambino. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox.

Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”, aveva scritto la modella via social annunciando la fine del suo matrimonio.

Melissa Satta: il divorzio

Per mesi Melissa Satta è stata travolta da gossip – mai confermati – riguardanti la sua vita privata, fino a quando non è stata lei stessa ad ufficializzare la liaison con Mattia Rivetti. Più volte la modella si è sfogata via social per i pettegolezzi infondati riguardanti le sue presunte liaison e lei stessa ha dichiarato di voler sporgere querela contro alcune testate per proteggere la sua privacy e quella del figlio.