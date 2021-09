Melissa Satta, Rivetti vuole un figlio: la reazione della modella

Melissa Satta e Mattia Rivetti sono pronti ad avere un figlio insieme? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: il desiderio di un figlio

Secondo i rumor in circolazione Melissa Satta e il suo nuovo compagno, Mattia Rivetti, starebbero sognando un figlio insieme.

La coppia è insieme da circa un anno e durante l’estate 2021 sarebbero stati avvistati insieme, più felici e uniti che mai. La showgirl si è finalmente decisa ad uscire allo scoperto postando sui social la sua prima foto in compagnia dell’imprenditore e, secondo i rumor in circolazione, presto i due potrebbero decidere di allargare la famiglia. La notizia sarà vera? Al momento sulla questione tutto tace e Melissa Satta non ha rotto la sua proverbiale riservatezza.

Melissa Satta e Boateng: l’addio

Appena un anno fa l’ex velina ha messo fine alla sua unione con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox. I due avevano provato a tornare insieme dopo un difficile periodo di crisi ma purtroppo le cose avevano continuato a non funzionare e, dopo circa un anno, avevano deciso di archiviare definitivamente la loro liaison. I sue si sarebbero lasciati pacificamente per il bene del loro bambino, Maddox, rimasto a vivere con la madre.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”, aveva dichiarato l’ex velina.

Melissa Satta: chi è Mattia Rivetti

Mattia Rivetti è un imprenditore, nipote del fondatore della Sportswear Company, che può vantare fra i suoi brand anche Stone Island.

Lui e Melissa Satta avrebbero iniziato a frequentarsi all’inizio del 2021 e al momento non è chiaro come i due si siano incontrati la prima volta. L’ex velina avrebbe già presentato al nuovo compagno suo figlio, Maddox, rimasto a vivere con lei dopo la separazione da Boateng. Nonostante lei e il calciatore si siano detti addio il piccolo Maddox continua a vedere di frequente suo padre, a lui estremamente legato. Tra Melissa Satta e Mattia Rivetti ci saranno davvero nuovi sviluppi?