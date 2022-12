Melissa Satta, un nuovo amore dopo la batosta: di chi si tratta

Dopo l’ultima batosta subita a causa della fine della sua storia con Mattia Rivetti, Melissa Satta avrebbe ritrovato finalmente la serenità.

Melissa Satta ha un nuovo amore

Nei mesi scorsi Melissa Satta ha messo fine alla sua storia con Mattia Rivetti a un passo dalla convivenza. A quanto pare l’imprenditore non sarebbe stato intenzionato a buttarsi a capofitto in un impegno più serio con la showgirl e per questo lei avrebbe deciso, non senza sofferenza, di troncare il loro rapporto. Adesso secondo indiscrezioni al fianco dell’ex moglie di Kevin Prince Boateng vi sarebbe l’imprenditore bergamasco Stefano Percassi.

I due sarebbero stati presentati dall’amica in comune Cristiana Corradi. Al momento non vi sono conferme in merito alla liaison e Melissa Satta, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

La vita privata

La showgirl continua a vivere insieme al suo unico figlio, Maddox, nato dall’amore per Kevin Prince Boateng. Lei e l’ex marito, che dopo la crisi hanno provato a stare di nuovo insieme, si sono lasciati pacificamente e hanno manifestato l’intenzione di continuare a mantenere la loro famiglia unita nonostante la separazione.

Oggi Kevin Prince Boateng sembra aver ritrovato la felicità accanto a Valentina Fradegrada e in tanti si chiedono se anche Melissa Satta riuscirà a trovare finalmente la persona giusta per lei. In passato la showgirl non ha nascosto di desiderare ardentemente un altro figlio.