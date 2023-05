Home > Askanews > Meloni: 20 mln per continuità didattica, flessibilità su maturità Meloni: 20 mln per continuità didattica, flessibilità su maturità

Roma, 23 mag. (askanews) – “Per la scuola c’è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica e abbiamo dato facoltà al ministro dell’Istruzione di lavorare con una certa flessibilità per l’adempimento degli esami di maturità in base alle necessità degli istituti coinvolti. Anche il ministro dell’Università prevede la possibilità di didattica ed esami a distanza e c’è un fondo di solidarietà per i docenti delle università interessate e per primi interventi di ripristino di 3,5 milioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni presentando al termine del Consiglio dei ministri il decreto legge per gli aiuti alle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.

