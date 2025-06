Meloni a Centromarca: "Italia più forte se ci teniamo per mano"

Milano, 9 giu. (askanews) – “È un tesoro di cui dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi, e che dobbiamo essere in grado di accrescere e valorizzare. Solo se ci teniamo per mano e remiamo tutti nella stessa direzione, possiamo difendere il bene comune e costruire un’Italia più coesa, più forte, più giusta”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un passaggio del suo videomessaggio inviato all’Assemblea 2025 di Centromarca, Associazione italiana dell’Industria di marca, in corso a Milano.