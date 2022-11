Meloni a Cop27: aumentare sforzi per clima, Italia farà sua parte

Milano, 8 nov. (askanews) – “Siamo in un momento decisivo

nella lotta al cambiamento climatico. Negli ultimi mesi, abbiamo

sperimentato i suoi drammatici effetti in tutta Europa, in

Pakistan, nel Corno d’Africa e in molte altre regioni del

pianeta. Siamo tutti chiamati a compiere sforzi più profondi e

rapidi per proteggere il nostro pianeta, la nostra casa comune”. Lo ha detto la presidente Giorgia Meloni nel suo discorso alla Cop27, davanti ai Capi di Stato e di governo riuniti a Sharm El-Sheikh, in Egitto.

“Come leader, lo dobbiamo alle generazioni future, poiché il nostro impegno a proteggere l’ambiente come parte della nostra identità è l’esempio più vivido dell’alleanza tra coloro che sono qui, coloro che erano qui e coloro che verranno dopo di noi. L’Italia farà la sua parte”, ha aggiunto.

Meloni è poi rientrata in Italia, mentre in Egitto la conferenza Onu sul clima prosegue con delegati e tecnici alla ricerca di soluzioni concrete per l’emergenza che sta stravolgendo il Pianeta.