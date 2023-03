Home > Askanews > Meloni a Cutro: grazie Piantedosi, governo non poteva fare di più Meloni a Cutro: grazie Piantedosi, governo non poteva fare di più

Milano, 9 mar. (askanews) – “Il ministro Piantedosi, che ringrazio ha ampiamente dimostrato che il governo non potesse fare nulla di più e diverso per salvare le vite di queste persone, cosa che non ha mancato di fare in tutte le occasioni in cui è stato reso edotto che ci fosse un problema”. Così la presidente Giorgia Meloni aprendo il Consiglio dei ministri da Cutro, luogo del naufragio del 26 febbraio in cui sono morte 72 persone fra cui minori e bambini.

